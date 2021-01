JESOLO - C'è anche un'istanza di fallimento a carico della Mia Re srl, società di Treviso collegata alla realizzazione della Cross Lam Tower, la torre di 14 piani che doveva sorgere in un lotto di via don Guerrino Bertolin. A presentarla, tramite i propri legali, è stata una 65enne di Mestre, alla quale era stato proposto un appartamento nella torre di legno come alternativa a un alloggio pagato in anticipo e legato a un'altra operazione immobiliare a Jesolo. Per la precisione in via Pordenone, a poca distanza da piazza Drago. Qui doveva sorgere la Greenery, moderna palazzina di 12 appartamenti divisi su 4 piani, poi alzata di un piano per un totale di 15 alloggi. Ma in ogni caso mai realizzata, malgrado acconti e caparre già versati da chi sognava una moderna casa a due passi dal mare. E se nei mesi scorsi i proprietari di quel lotto sono riusciti a venderlo ad altri soggetti, Grennery è rimasto sulla carta, costringendo gli acquirenti, una decina, a tutelarsi legalmente. A finire nel mirino proprio la Mia Re srl, società che doveva acquistare anche il terreno sui cui edificare l'avveniristico grattacielo in legno, con il progetto curato dalla Urban Bio, altra società di Treviso.



LA TESTIMONIANZAÈ stato a questo punto che i due interventi si sono intrecciati. «La nostra vicenda racconta la donna che aveva prenotato l'appartamento in via Pordenone inizia nel novembre 2017: io e mio marito abbiamo trattato l'acquisto di una appartamento alla Greenery, pagando con 227mila euro gran parte dell'appartamento sulla carta. La consegna doveva avvenire per l'estate 2018, ma a maggio non avevano costruito ancora nulla. Di fronte ai nostri solleciti ci dicevano di stare tranquilli, che l'edificio sarebbe stato costruito in poco tempo. A un certo punto ci hanno anche detto che la palazzina sarebbe stata costruita con un piano in più».



Così non è stato e alla coppia è stato proposto in alternativa un appartamento nella torre di legno. «Ci sembrava un buon compromesso aggiunge la donna il progetto è stato presentato in grande stile, anche con il coinvolgimento del Comune che ha dato il patrocinio. Ma anche quel progetto non si è realizzato».



LICENZA SCADUTA

La svolta è arrivata quando la coppia ha scoperto che la licenza edilizia per l'operazione in via Pordenone era scaduta. «A quel punto prosegue la donna abbiamo presentato due denunce per truffa e fatto richiesta di fallimento. A oggi abbiamo recuperato 30mila euro, poca cosa rispetto al totale della somma versato e ai disagi vissuti in questi anni». La scorsa estate tra i primi a rendere pubblica la vicenda è stata l'associazione Jesolo in Movimento, che ha chiesto all'amministrazione comunale di fare chiarezza su entrambe le vicende. Ma se le procura ha affidato le indagini alla Guardia di Finanza, iscrivendo due persone nel registro degli indagati, anche il Comune ha deciso di attivarsi.



PRATICA SOTTO LA LENTE

L'Ufficio edilizia privata sta passando al setaccio la pratica legata alla Cross Lam Tower, vagliando anche eventuali comunicazioni di inizio lavori. È previsto un sopralluogo nel lotto in cui doveva sorgere la Cross Lam Tower, a oggi ricoperto da erba e sterpaglia. Anche ieri Fabio Bordin, all'epoca rappresentante della Urban Bio, si è detto tranquillo. «L'intervento della torre non è partito spiega perché c'è un contenzioso che dura da un anno e mezzo con i proprietari del terreno. Mi spiace per chi ha versato gli anticipi, dipendesse da noi avvieremo i lavori già ora».

