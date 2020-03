Coronavirus, in un giorno 40 nuovi contagiati nel Veneto orientale

Ha ripreso a salire il numero delle persone infette da Coronavirus. Ieri ed oggi si registrano 40 nuovi casi di contagio che elevano il numero complessivo a 242 nel territorio del Veneto orientale.



La distribuzione territoriale dei nuovi casi (40) è la seguente: 1 Cavallino Treporti; 1 Caorle ; 1 Ceggia; 1 Cinto Caomaggiore; 1 Concordia Sagittaria; 2 Eraclea; 7 Fossalta di Portogruaro; 2 Jesolo; 3 Noventa di Piave; 5 Portogruaro, 2 Pramaggiore, 9 San Donà di Piave, 1 San Stino di Livenza; 2 San Michele al Tagliamento; 1 Teglio Veneto; 1 Torre di Mosto.

Si registra inoltre un decesso avvenuto giovedì sera al Covid-Hospital di Jesolo: un paziente di 71 anni residente a San Donà di Piave.



Numeri dunque che continuano a crescere così come l'attività del personale dell'Ulss 4 nel contrastare la diffusione del virus e le conseguenze sulle persone. Alcuni numeri fotografano la situazione: 1969 tamponi eseguiti al 26 marzo sulla popolazione, altri 978 tamponi eseguiti ai dipendenti dell'Ulss 4; un migliaio le persone attualmente in isolamento fiduciario.



Alla Residenza per Anziani Francescon, di Portogruaro, gli ospiti sono stati sottoposti al tampone per accertare l'eventuale presenza di contagi da coronavirus dopo le otto persone risultate positive al test. Oggi e domani è in corso lo svolgimento di nuovi tamponi presso la Casa di riposo Ida Zuzzi a San Michele al Tagliamento poi i tamponi verranno estesi a tutte le 13 residenze per anziani ed alle strutture per disabili del Veneto orientale.

Ad annunciarlo è il direttore dei servizi socio sanitari dell'Ulss 4, Mauro Filippi. Gli operatori sanitari dunque interverranno ogni giorno in una diversa struttura, effettuando tamponi sia agli ospiti e sia al personale che vi lavora, poi questi verranno inviati per la refertazione all’unità di microbiologia di Mestre.



Da sabato 28 inizierà anche la distribuzione di 13 mila mascherine chirurgiche e di indumenti di protezione individuale da utilizzarsi in presenza di eventuali casi di positività da Covid-19.



