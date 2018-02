Crollo sul Ponte della Libertà: paura e traffico per Venezia bloccato Il racconto di una testimone: «Che spavento, evitato solo per un soffio»

di Raffaele Rosa

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

VENEZIA - Tragedia sfiorata sul ponte della Libertà a Venezia. Il traffico è bloccato da poco dopo le 11 in direzione Venezia a causa di un crollo sulAvrebbe ceduto a causa delNon ci sarebbero feriti, ma il traffico per Venezia rischia di restare bloccato molto a lungo.La violenza del vento gelido che sta investendo la città ha provocato il crollo secondo le prime informazioni. L’incidente è avvenuto alle 11.15. Il crollo non ha miracolosamente coinvolto nessun mezzo in transito in«All’improvviso il bus ha frenato e ci siamo ritrovati a pochi metri dal pilone crollato – racconta una testimone che si trovava a bordo del bus dellache ha evitato per un soffio di venire schiacciato –. La due macchine che si trovavano davanti a noi si sono fermate a pochi centimetri dal pilone». Il traffico in direzione Venezia è stato subito interrotto. Sul posto Vigili del fuoco e polizia locale.