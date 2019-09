Tre passerelle crollate: esposto in Procura e appello al sindaco

di Raffaella Vittadello

VENEZIA - Da maggio a settembre tre passerelle Actv sono finite in acqua, dai rispettivi pontili del Tronchetto, della motonave di San Nicolò e di Santa Marta. Simile in tutti e tre i casi la dinamica dell'incidente: il gruppo pali di ancoraggio del pontile ha ceduto, per cui il pontone galleggiante con la marea si è allargato verso il centro del canale e la passerella ha ceduto ed è finita in acqua. Se tre indizi fanno una prova, è su questa tesi che il coordinatore del sindacato Sgb Giampiero Antonini, patrocinato dall'avvocato Ettore Squillace, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per accertare se in questi tre episodi sia ravvisabile l'esistenza di fatti penalmente rilevanti. E nel caso si individuino dei responsabili, il sindacato si riserva di costituirsi parte civile.