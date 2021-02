Nel giorno delle riaperture, spiccano le chiusure. Circa il 15% nel Trevigiano, un terzo degli esercizi pubblici in provincia di Padova, quattro locali storici solo in piazza San Marco a Venezia: sono le attività che, almeno per il momento, hanno scelto di continuare a tenere le serrande abbassate. Alla base della decisione, le incertezze sull'evoluzione dell'epidemia, le limitazioni negli orari e nelle regole, l'assenza dei turisti.



IN PIAZZA

Il colpo d'occhio, attorno alla basilica di Venezia, è desolante: chiusi i caffè Florian, Quadri, Lavena e Todaro. Quest'ultimo è gestito da Claudio Vernier, che è anche il presidente dell'Associazione Piazza San Marco e all'Ansa spiega: «Il centro storico veneziano necessita non solo della possibilità di spostarsi all'interno della regione, ma degli spostamenti tra regioni e dei visitatori europei. Abbiamo accolto con gioia la notizia della riapertura di Palazzo Ducale e di tutti i musei civici (al momento ipotizzata per l'11 febbraio, ndr.). Ma per attività che hanno spese e numerosi dipendenti, come i caffè storici, non è sufficiente, serve il ritorno del turismo». Così, tra affitti alti e fatturati azzerati, è finita anche l'avventura di Ars Cenedese, storica vetreria di Murano che dagli anni 60 aveva il negozio a pochi passi dal campanile. È invece ripartito con i clienti veneziani l'Harry's Bar, al cui patron Arrigo Cipriani non è però ancora andata giù la riapertura dal lunedì: «Non riesco a capire cosa sia successo nel weekend, perché se eravamo gialli venerdì non lo eravamo anche sabato e domenica. Le nostre associazioni non hanno reagito e di conseguenza abbiamo fatto 40 coperti. Penso che se avessimo aperto sabato e domenica, avremmo fatto almeno 100, 120 coperti. Sembra una presa in giro».



LE RESTRIZIONI

Il tema delle restrizioni è un problema anche per il resto del Veneto. La Fipe di Treviso stima che non riaprirà il 15% dei bar e dei ristoranti. Per esempio la pizzeria Galeone d'Oro, in centro a Castelfranco, i cui titolari hanno deciso di rispondere via Facebook alla domanda che i clienti ponevano: quando riaprite? «Ci piacerebbe saperlo ma per ora aspettiamo notizie più rosee dal governo, che ci ha tanto limitato nel nostro poter lavorare con serenità, dati costanti e repentini cambiamenti sulle normative. Le regolamentazioni per la zona gialla restano comunque troppo restrittive secondo la nostra opinione. L'asporto? Non conviene, o meglio non si guadagna, al massimo si va alla pari».



IL LOCKDOWN

Per l'Appe di Padova, le previsioni sono ancora più fosche. «Un'azienda su tre riferisce il segretario Filippo Segato all'Adnkronos non potrà o non vorrà riaprire. Sono tutti quelli che operano nella ristorazione serale come pizzerie, birrerie, discopub, oppure i ristoranti che non lavorano a pranzo, come quelli dei Colli Euganei. Di fatto siamo ancora in lockdown, anche se parziale». La proposta dell'associazione di categoria al Comitato tecnico scientifico è di consentire ai ristoranti l'operatività fino alle 22, ponendo a carico degli esercenti adempimenti come la misurazione della temperatura e il tracciamento dei clienti, per risollevare bilanci altrimenti magri. «La gente in giro a mezzogiorno osserva Segato è davvero poca: molti sono in smart working e altri, con le loro aziende in crisi, sono in cassa integrazione, oltre al fatto che i ristoranti possono accogliere al massimo il 50% di clienti. E anche per i fine settimana, con cinema, teatri e musei chiusi, manca l'abbinata per l'uscita del week end: cinema-pizza, teatro-ristorante. Insomma, è un lavorare davvero ridotto al minimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA