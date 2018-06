Cresta sui conti per 100.000 euro: maitre d'albergo va a processo

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - È accusato di essersi appropriato, nel corso di tre anni, dell'ingente ammontare di circa 100 mila euro, sottraendo all'hotel per il quale lavorava alcune delle somme incassate dai clienti per consumazioni di vario tipo. Alberto Gottardo, 44 anni, originario della Riviera del Brenta, è comparso ieri mattina di fronte al giudice penale di Venezia, Andrea Battistuzzi, per rispondere di una vicenda venuta alla luce nel 2013, che gli è costata il licenziamento disciplinare dall'albergo veneziano Savoia e...