"Cresciamo insieme Sport per tutti", 50 ragazzi avviati alle pratiche di calcio, volley, nuoto, rugby e pattinaggio

SAN DONÀ DI PIAVE - Si chiama Cresciamo insieme Sport per tutti ed è frutto di un patto di ferro tra Ulss 4 e Noventa di Piave Designer Outlet. Il progetto è partito con la presentazione dell'iniziativa destinata ad una cinquantina di ragazzi del Veneto Orientale che si trovano in una situazione di fragilità e che potranno effettuare sport inteso come vera e propria attività socio-riabilitativa e inclusiva in sei società sportive. Ragazzi tra i 6 e i 18 anni in condizione di fragilità sociale, già seguiti dall'Ulss, fino a tutto l'anno prossimo potranno fruire di un contributo economico messo a disposizione da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet direttamente alle società sportive per poter giocare a rugby, calcio, nuoto, volley o fare pattinaggio. I giovani a cui sarà destinato il contributo sono stati individuati dall'unità operativa Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori della stessa Ulss 4. Le realtà coinvolte sono: Rugby San Donà, Ac Noventa, Asd San Giuseppe San Donà (calcio), Asd Accademia Pattinaggio Sandonatese, Piave Nuoto Asd e San Donà Piave Volley.



IL SOSTEGNO

«Una grande sensibilità, quella dimostrata in questa iniziativa dall'Outlet, in quanto coinvolge ragazzi e integra il loro percorso nelle strutture dell'Ulss 4 ha osservato il direttore generale Mauro Filippi - Oltre all'impegno quotidiano a scuola e al tempo libero, questi ragazzi hanno ora la possibilità di svolgere attività sportiva come molti altri loro coetanei. E l'attività sportiva è motivo di aggregazione, di socializzazione e integrazione. Il tempo dedicato allo sport andrà ad occupare spazi quotidiani che probabilmente verrebbero trascorsi con attività sedentarie, su un divano o utilizzando lo smartphone. Un elogio va alle società sportive che hanno aderito a questa iniziativa contribuendo a svolgere un importante ruolo sociale».

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di impegno sociale del gruppo McArthurGlen, sia nei confronti del territorio che della comunità interna al centro. «Cresciamo Insieme ha riferito Daniela Bricola, general manager dell'Outlet è per noi una missione e quindi diventa un contenitore di tante piccole azioni rivolte ai giovani e alle famiglie. La nostra azienda mette a disposizione dei dipendenti dei negozi dell'outlet alcune attività dedicate: convenzioni con privati per servizi dedicati alla famiglia e iniziative di salute-prevenzione. Contribuiamo al pagamento della retta all'asilo nido comunale Primi Passi di Noventa di Piave e ora con il progetto Sport per tutti sosteniamo anche i ragazzi più fragili che vogliono e devono fare sport. Bricola ha fatto appello alle altre realtà imprenditoriali del Veneto Orientale, affinchè seguano lo stesso esempio.