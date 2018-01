Crack Motorsport: «Non falliremo», ma tra i creditori c'è anche Bmw

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Nessun “ curatore fallimentare” al lavoro sul caso Motorsport, ma tra i creditori della concessionaria Bmw di via Orlanda c’è anche la società automobilistica che, proprio per i mancati pagamenti, ha bloccato ogni rapporto. «Anche noi siamo creditori di Motorsport, per questo sono state sospese tutte le forniture - spiega Roberto Olivi, direttore della comunicazione di Bmw Italia -. La concessionaria opera però in completa autonomia rispetto a Bmw, e noi potremo intervenire solo se autorizzati dagli organi preposti entro i perimetri di legge. Ai clienti Bmw possiamo comunque confermare che stiamo seguendo e monitorando con grande attenzione l’intera vicenda. Non possiamo però impedire a Motorsport di stipulare altri contratti: attendiamo che la legge faccia il suo corso».«Non vi è alcuna procedura fallimentare in corso nei confronti di Motorsport Srl» precisa l’avvocato Alessandro Simionato di Mestre a nome della società (la notizia del curatore fallimentare era stata data giovedì da Bmw Italia). La società di Aldo Preo e Roberto Ravaglia «è al lavoro per individuare gli strumenti più opportuni per superare la situazione di crisi aziendale che si è trovata a dover affrontare - prosegue il legale - con l’obiettivo di assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Anche i problemi dei clienti che hanno versato caparre e acconti per auto e moto sono all’attenzione della società che si sta fattivamente impegnando, tramite gli amministratori e gli stessi dipendenti, per individuare la più rapida soluzione nell’interesse dei clienti stessi». Il gruppo Motorsport conterebbe su oltre 100 dipendenti, di cui 32 nella sede di Mestre e gli altri in quelle di Portogruaro, Legnaro (Padova), Villorba (Treviso) e Belluno. «Contestiamo inoltre i presunti inadempimenti nei servizi di assistenza: la società ha sempre regolarmente eseguito i tagliandi e gli altri servizi di assistenza (e continua a farlo) e non ha mai ricevuto alcuna contestazione sull’esecuzione dei tagliandi, nè dai clienti di cui si legge nell’articolo, né da altri».