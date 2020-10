VENEZIA - I numeri crescono, la tanto ventilata seconda ondata è sotto gli occhi di tutti e dell’impatto del mondo delle scuole se ne saprà meglio tra qualche giorno. «Inevitabile - afferma il direttore generale dell’Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - La vita è ripresa, ma non va abbassata la guardia».



Direttore, dal 14 settembre, giorno di riapertura delle scuole, alle 17 di ieri ci sono stati 681 positivi in più, 907 nuovi positivi nell’ultimo mese. Che cosa è successo?

«È successo che abbiamo ricominciato a vivere, a viaggiare, a lavorare, ad andare a scuola. Dentro il numero dei nuovi contagi degli ultimi mesi stanno tre grandi categorie: i contagi portati dai “rientranti” e da chi ha viaggiato, poi quelli conseguenti alla riapertura, dopo l’estate, delle attività lavorative, e infine quelli portati dalla riapertura delle scuole. Viaggi, lavoro, scuola sono la concretizzazione della vita che è ricominciata dopo il lockdown, e sono il segno, bello, di una società che ha ripreso; ma il virus c’è, e dentro questi ambiti agisce».

Emerge il paragone tra il periodo del lockdown e quello attuale. Si è tornati indietro?

«Credo sia miope dire che questa fase somiglia a quella del lockdown. Dovremmo accorgerci della gigantesca differenza tra quel periodo e quello attuale, perché in primavera eravamo chiusi in casa, mentre oggi conduciamo una vita sociale piena. Il vero problema, oggi, è che sottovalutiamo questa gigantesca differenza. Ci dimentichiamo che abbiamo ricominciato a vivere in modo pieno, che i nostri ragazzi escono ogni giorno e incontrano centinaia di coetanei, che andiamo al lavoro e facciamo colazione al bar, che usciamo la sera, che frequentiamo amici e conoscenti. Tutto è differente rispetto al periodo del lockdown, ma noi abbiamo adeguato i nostri comportamenti? Proprio per questo, la nostra allerta dovrebbe essere cento volte di più alta: purtroppo non sempre accade».



In quali ambiti si dovrebbe alzare la guardia?

«È il momento di un appello al singolo cittadino: è nel nostro spazio privato che, ciascuno come singolo, dovremmo riuscire ad alzare il livello delle precauzioni che prendiamo. Guardiamo a noi, alle nostre giornate, al nostro comportamento. Le regole vigenti, quelle prese dai livelli di governo, sono chiare. Accorgiamoci però quanto spazio resta nei nostri comportamenti privati, e ragioniamo su come e quando indossiamo la mascherina, su come siamo attenti al distanziamento e all’igiene, su quale disinvoltura abbiamo quando facciamo la spesa, o quando usciamo a trovare amici. Non sono discorsi vecchi, tutto è cambiato e l’uso corretto della mascherina oggi è cento volte più importante».



C’è quindi la necessità di regole nuove?

«Penso che ci sia la necessità di rispettare cento volte meglio le regole che già conosciamo. Pensiamo solo alla nostra casa: nel tempo del lockdown i nostri figli non uscivano e noi nemmeno, eppure avevamo regole da rispettare. Oggi le nostre case, per fortuna, sono tornate luogo di incontro tra parenti e sono tornate ad essere un porto di mare, con i nostri ragazzi che escono, entrano, vanno a scuola, portano in famiglia gli amici e i fidanzati. Di fronte a questa nuova condizione e alla riapertura delle scuole, dovremmo aver moltiplicato l’attenzione alle regole. Allo stesso modo dovremmo moltiplicare le raccomandazioni che facciamo ai nostri ragazzi, da quando hanno ricominciato a frequentare scuola. Poi vacciniamoci contro l’influenza, perché anche questa è una pratica fondamentale contro il Covid-19. La vita che è ripresa ci impone di moltiplicare le attenzioni, non diminuirle».

Quanta preoccupazione c’è in chi gestisce la sanità pubblica di fronte a questa fase?

«La possibilità di proseguire nelle fondamentali attività della vita, cioè scuola, lavoro, socialità, è in egual misura nelle mani del legislatore e nelle mani del cittadino. Il legislatore indica le regole, noi cittadini le rendiamo efficaci con i comportamenti. L'impegno del mondo della sanità è fondamentale anche in questa fase. Ma mai come ora conta il senso di responsabilità del singolo e delle famiglie. Senza il nostro attento contributo, il lavoro del legislatore e del servizio sanitario diventa inefficace, e rischiamo di dover rinunciare alla pienezza della vita sociale».