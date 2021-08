VENEZIA - Ieri 19 agosto 2020: 7 ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Veneto. 19 agosto 2021: i ricoverati in rianimazione sono 44. Quindi sestuplicati.

Un anno e 4 ondate dopo, il coronavirus continua non solo a contagiare, ma anche a riempire gli ospedali della regione. «Non nego che siamo un po' preoccupati per questo lento ma inesorabile aumento dei ricoveri, ma non siamo assolutamente in emergenza», ha detto nei giorni scorsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati