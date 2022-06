Veneto, contagi in risalita a quota 8.557 casi nelle ultime 24 ore. Tre i morti

VENEZIA - Nuovo balzo nel numero di contagi da Covid nel Veneto: nelle ultime 24 ore si registrano 8.557 casi (contro gli 8.441 di ieri), mentre sono 3 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.859.377, quello dei decessi a 14.800. Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 72.194 (+4.802). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 672 (+43), quelli in terapia intensiva salgono a 29 (+1).

I dati dagli ospedali, forniti da Azienda Zero

Dal report di oggi, 30 giugno, alle 8. La situazione delle positività e i numeri dei ricoveri negli ospedali per acuti.

Numeri stabili nelle strutture territoriali

Per quanto riguarda i dati sui ricoveri nelle strutture territoriali, trasferiti dagli ospedali per acuti, situazione del tutto stabile. I ricoverati positivi sono 55, due meno di ieri (i due casi in meno sono entrambi dell'ospedale di comunità di Conselve).