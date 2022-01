Vaccini ai bambini, in Veneto sabato 15 e domenica 16 open day: ecco dove andare per vaccinare i più piccoli

Week end dedicato alla vaccinazione anti Covid per i bambini dai 5 agli 11, domani e domenica in Veneto. In tutte le Ulss e Aziende Ospedaliere, i genitori che riterranno opportuno vaccinare i propri figli potranno accedere a numerosi punti vaccinali senza necessità di prenotazione e senza vincoli territoriali.

Centri vaccinali per bambini in Veneto: dove sono

Open day. Ecco i punti vaccinazione aperti sabato e domenica per le vaccinazioni dei bambini in Veneto saranno:

TREVISO

Nell'Ulss 2 al centro vaccinale di San Vendemiano, ad Asolo.

All'hub ex Maber di Villorba.

In sala convegni all'ospedale Ca' Foncello.

VENEZIA

Nell'Ulss 3 al Palaexpo Marghera, al Palazzetto dello sport di Dolo.

All'Aspo di Chioggia.

Nell'Ulss 4 al centro vaccinale di San Donà di Piave e al centro vaccinale di Jesolo.

PADOVA

Nell'Ulss 6 al padiglione 6 della Fiera di Padova.

A Cittadella ed Este.

Nell'Azienda Ospedaliera di Padova al 4/o piano della Pediatria dell'Ospedale Centrale.

BELLUNO

Nell'Ulss 1 al Palaskating di Sedico e al Centro prelievi di Feltre.

ROVIGO

Nell'Ulss 5 al Centro trasfusionale dell'Ospedale di Adria.

Agli ambulatori vaccinali Sisp dell'Ospedale di Trecenta.

Alla Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo.

VICENZA

Nell'Ulss 7 alla Casetta Gialla di Schio, al CVP di Bassano.

Nella hall dell'ospedale nuovo di Asiago.

Nell'Ulss 8 a Torri di Quartesolo e a Montecchio Maggiore.

VERONA