Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 14 ottobre 2021. Sono 334 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, che portano il totale dei contagiati in regione a 473.696. Il report registra anche una vittima, con il totale che sale a 11.800.

Contagio nelle province

Il maggior numero di casi si registra a Verona con 69, seguono Padova e Venezia con 67, Treviso con 65, Vicenza con 54, Rovigo con 13 e Belluno con 5.

Ospedali

Continuano a scendere i numeri della pressione sanitaria, con 9.008 attuali positivi, 190 ricoveri in area non critica (-10 rispetto al giorno precedente) e 37 (-1) in terapia intensiva.

Vaccini

Il 79,1% della popolazione vaccinabile del Veneto ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari a 3.462.210 persone. Il dato emerge dal bollettino quotidiano regionale. Per quanto riguarda la terza dose, sono 37.672 le dosi finora somministrate, 3.736 nella giornata di ieri. In tutto le iniezioni fatte ieri sono state 15.949, per un utilizzo dell'87,1% delle forniture.

