Covid Veneto e Friuli, il bollettino di oggi, giovedì 4 agosto 2022

VENEZIA - Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 3 agosto 2022. Nuovi casi di positività Covid in calo in Veneto: oggi sono 4.960, contro i 5.505 di ieri, dato che che porta il totale dei contagi in regione a 2.119.832. Lo rileva il bollettino della Regione. Si registrano anche 13 vittime, con il totale a 15.126. Scendono nuovamente gli attuali positivi a 82.780, -1.702 rispetto a ieri. Calo dei ricoveri in area medica negli ospedali: 1.079 (-36) e leggero aumento nelle terapie intensive 45 (+7) in terapia intensiva. La campagna vaccinale segna 3.299 dosi somministrate ieri, di cui 2.936 quarte dosi.

Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 207 nuovi contagi. Sono inoltre 4.294 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 963 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 271. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 4 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 2 a Udine; 1 a Pordenone; 1 a Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.274, con la seguente suddivisione territoriale: 1.319 a Trieste, 2.452 a Udine, 1.015 a Pordenone e 488 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 457979 persone.