Covid in Veneto, nuova impennata: 6.553 contagi e 11 morti in 24 ore Il bollettino

VENEZIA - Con l'arrivo del freddo anche il coronavirus inizia ad alzare la testa. Nuova impennata di contagi da Covid in Veneto. Nel bollettino di oggi, 15 novembre 2022, in ventiquattr'ore si sono registrati 6.553 nuovi casi e 11 morti. Le persone attualmente in isolamento perché contagiate sono 53.436 e le vittime da inizio pandemia sono salite 15.836. I pazienti attualmente ricoverati in area non critica sono 1.115 e in terapia intensiva sono 46.

