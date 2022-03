Covid in Veneto, il virus corre: quasi 8mila casi e 15 morti. Aumentano anche i ricoveri Il bollettino

Continuano a crescere i contagi da Covid in Veneto al ritmo di 8mila al giorno. Nel bollettino di oggi, 30 marzo 2022, sono 7.874 i nuovi casi e 15 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 78.194, mentre le vittime da inizio pandemia sono 14.141.

Nelle province

La provincia che da giorni mantiene il maggior numero di contagiati giornalieri è Padova +2.248, segue Vicenza +1.772, Venezia +1.739 e Verona +1.606.

Negli ospedali

Aumentano anche i ricoverati negli ospedali veneti: sono 811 (+65) i pazienti ricoverati in area non critica e 62 (+5) quelli in terapia intensiva.

