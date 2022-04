Covid in Veneto: 6.821 nuovi casi e 20 morti. Diminuiscono i ricoverati e crescono le quarantene Il bollettino

Covid in Veneto, i contagi registrano una piccola flessione rispetto ai giorni scorsi anche se rimane alto il numero delle vittieme. Calano invece i ricoveri in ospedale in area non critica. Nel bollettino di oggi, 2 aprile 2022, sono 6.821 i nuovi contagi e 20 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente in isolamento sono 82.106, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 14.184.

Le province più colpite

Il primato dei contagi rimane ancora a Padova +1.438, seguita da Venezia +1.272, Vicenza +1.225 e Treviso +1.135.

Negli ospedali

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in area non critica che sono 806 (-34), mentre c'è un piccolo incremento nelle terapie intensive 61 (+2).

