Covid in Veneto, nel bollettino di oggi 25 aprile. I nuovi casi di contagio sono 2.053 e 8 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 74.321 e le contagiate da inizio pandemia sono 1.549.384. Le vittime complessivamente salgono a 14.400. Aumentano i ricoverati in area non critica che sono 877, +20 rispetto a ieri, mentre rimane costante a 34 il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO---LEGGI