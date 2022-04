Covid in Veneto si prosegue con quasi 7mila contagiati e 13 morti in un giorno Il bollettino

Covid in Veneto, anche nel bollettino di oggi, 14 aprile 2022, si registra un incremento di quasi 7mila contagiati in un solo giorno. I nuovi casi sono 6.861 e 13 i morti in 24 ore. Le persone attualmente in isolamento sono 78.515, mentre le vittime da inizio pandemia sono 14.302.

Negli ospedali

Costante l'occupazione dei posti letto in ospedale, si registrano infatti piccole oscillazioni: sono 884 (+7) i ricoverati in area non critica, mentre sono 43 (-5) i pazienti in terapia intensiva.

