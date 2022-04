Covid in Veneto: 7.605 nuovi contagi e 10 morti. In isolamento 2mila in più al giorno Il bollettino

Continua a crescere il numero dei contagi da Covid in Veneto. Sono 7.605 i nuovi casi e 10 i morti in 24 ore. Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 82.092 (+1.964) e le vittime da inizio pandemia 14.233.

Negli ospedali

Rimane invece costante, salvo delle piccole oscillazioni, la situazione negli ospedali del Veneto: le persone ricoverate in area non critica sono 857 (+3) e i pazienti in terapia intensiva 47 (-2).

