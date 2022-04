Covid in Veneto crollano i contagi, ma è l'effetto del fine settimana: 2.048 casi e 1 morto Il bollettino

Crollo dei contagi da Covid in Veneto nel bollettino di oggi, 4 aprile 2022, ma il dato potrebbe risentire del fine settimana, bisognerà quindi aspettare domani per avere un quadro più esaustivo. Sono 2.048 i nuovi casi in 24 ore e si è registrato 1 morto. Il totale delle persone attualmente positive e in isolamento sono 81.043, mentre le vittime da inizio pandemia salgono 14.193.

Negli ospedali

Oscillazioni anche nel numero dei ricoverati in ospedale, si registra un incremento nell'occupazione dei letti in area non critica e una leggerissima flessione in terapia intensiva: sono 817 (+27) i pazienti nei reparti non critici e 59 (-1) in terapia intensiva.

