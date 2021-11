Veneto a rischio alto: 2036 nuovi casi e 5 morti. Padova, Treviso e Vicenza sopra 400. Terapie intensive: 89 pazienti

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , 26 novembre 2021, secondo i dati della Regione aggiornati alle 8 del mattino. Continua l'impennata giornaliera di contagi: in 24 ore sono stati 2.036 i nuovi contagiati e 5 i morti. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 26.254, mentre il numero delle vittime da inizio pandemia sale a 11.935. I malati ricoverati in ospedale salgono a 462 (+13) e le persone in terapia intesiva sono oggi 89 (+4).

Veneto a rischio

Una Regione risulta classificata a rischio alto questa settimana, sulla base dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia riportati dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Secondo quanto si apprende, la Regione a rischio alto è il Veneto. Diciotto Regioni e Province autonome, rileva l'Iss, risultano classificate a rischio moderato. Dieci Regioni e Province autonome riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

BOLLETTINO CONTAGI IN VENETO---LEGGI E SCARICA

REPORT VACCINAZIONI IN VENETO---LEGGI E SCARICA