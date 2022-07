Covid in Veneto, quasi 14mila nuovi casi e 11 morti. I positivi superano quota 100mila Il bollettino

Covid in Veneto continua l'impennata di contagi. Nel bollettino di oggi, 12 luglio 2022, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 13.975 e le persone attualmente positive sono più di centomila, per l'esattezza 101.060. Le persone decedute sono 11 e il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 14.885. Negli ospedali le persone ricoverate nei reparti non critici sono 224, mentre nelle terapie intensive degli ospedali veneti ci sono 11 pazienti.

