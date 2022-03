Covid in Veneto, i contagi non si fermano: 7.163 nuovi casi, 6 morti e 75.807 in isolamento Il bollettino

Non si placa la crescita di contagi da Covid in Veneto. Nel bollettino di oggi, 26 marzo 2022, i nuovi casi di contagio sono 7.163 e 6 i morti in ventiquattr'ore. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 75.807, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 14.100.

Le province più colpite

Il record della provincia con il maggior numero di contagi in 24 ore è ancora di Padova +1523, seguita da Treviso +1.356, Venezia +1.345, Vicenza +1.237 e Verona +1.078.

Negli ospedali

Negli ospedali veneti si registrano piccole oscillazioni: i pazienti nei reparti non critici sono 748, mentre i malati in terapia intensiva sono 56.

