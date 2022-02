Covid in Veneto, crollano contagi, vittime e ricoveri: 4.111 nuovi casi e 13 morti Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 24 febbraio 2022. Continua il crollo dei contagi e diminuiscono anche le vittime. Sono 4.111 i nuovi casi e 13 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente in isolamento sono 63.592, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 13.790.

Negli ospedali

Diminuiscono anche i pazienti ricoverati negli ospedali veneti: sono 1.154 (-35) i malati nei reparti non critici e 98 (-3) quelli in terapia intensiva.

Bilancio Gimbe

Prosegue in veneto, nella settimana dal 16 al 22 febbraio, il miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid-19 per 100.000 abitanti (1.414) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,7%) rispetto alla settimana precedente. I dati emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (12,9%) e in terapia intensiva (5,5%), occupati da pazienti Covid-19. Per quanto riguarda la campagna vaccinale la popolazione regionale che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'82,2%, sotto la media nazionale (83%), a cui aggiungere un ulteriore 1,7% (media Italia 2,4%) solo con la prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'84,1%, anch'esso sotto la media nazionale (84,9%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 28,5% (media Italia 28,8%) con un ulteriore 5,5% (media Italia 7,9%) con prima dose. I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana vedono in testa la provincia di Venezia (720), seguita da Padova (702), Vicenza (637), Rovigo (634), Treviso (631), Verona (609) e Belluno (600).

Vaccinazioni

Attività vaccinale sempre a ritmi ridotti in Veneto, dove ieri le somministrazioni complessive sono state appena 8.216. Lo riferisce kil report della Regione. Le prime dosi sono state 232, i richiami del ciclo primario 1.464, quelle addizionali/booster 6.520. La copertura vaccinale della popolazione resta all«81,2% per il completamento del ciclo primario (prima e seconda dose), e del 63% per la terza dose.

