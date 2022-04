Covid in Veneto: 7.333 nuovi contagi e 11 morti. Quasi 82mila lepersone in isolamento Il bollettino

I contagi da Covid in Veneto salgono ancora e sono più di 80mila le persone in isolamento. Nel bollettino di oggi, 1 aprile 2022, sono 7.333 i nuovi casi e 11 i morti in ventiquattr'ore. Le persone attualmente in isolamento sono 81.641 e le vittime da inizio pandemia salgopno a 14.164.

Le province venete che registrano il maggior numero di contagi nell'arco di 24 ore sono: Padova +1.660, Treviso +1.398, Venezia +1.321 e Vicenza +1.288.

Qualche oscillazione si registra anche nell'occupazione dei letti negli ospedali veneti: sono 840 (+15) i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici e 59 (-2) i malati in terapia intensiva.

