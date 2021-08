Covid in Veneto: 470 nuovi contagiati e 2 morti in 24 ore. I numeri più alti a Treviso, Venezia e Verona

Coronavirus i contagi di oggi, 24 agosto 2021, nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore, secondo il rilevamento di questa mattina alle ore 8, sono 470 e le persone attualmente positive sono 12.438. I decessi sono invecei 2 e portano il numero complessivo delle vittime a 11.668. Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 218, mentre in terapia intensiva ci sono 55 pazienti. I guariti salgono, invece, a 426.158.

