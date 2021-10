Covid in Veneto. Il bollettino di oggi , venerdì 22 ottobre 2021. Sono stati 381 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, si registra quindi una leggera flessione rispetto ai due giorni precedenti, quando il report quotidiano diportava una media di 450 nuovi positivi al giorno. Una vittima, sempre nelle 24 ore. Il totale dei positivi in veneto da inizio pandemia sale quindi a quota 476.420, mentre quello dei decessi a 11.815.

Contagi nelle province del Veneto

Il maggior numero di contagi è a Padova, con 126 nuovi casi, segue Vicenza con 67, Verona con 63, Venezia con 49, Treviso con 39, Rovigo con 20 e Belluno con 10.

Ricoveri in ospedale

Crescono anche i ricoveri in area non critica, che sono 209 (+13), con 30 pazienti (-3) in terapia intensiva.

Vaccini

In Veneto l'80,3% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo anti-Covid, pari a 3.513.379 persone. Sul totale dei residenti, il dato equivale al 72,4%. Lo rende noto oggi la Regione. I cittadini con almeno una dose sono 3.677.176, pari all'84,1% dei vaccinabili e al 75,8% del totale dei residenti. Finora sono state inoltre somministrate 62.386 terze dosi. Ieri le iniezioni sono state 13.568, di cui 4.130 terze dosi, pari all'88,4% delle forniture giunte in regione.

