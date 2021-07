Covid in Veneto, il bollettino di oggi: sabato 31 luglio 2021. Sono ancora alti i contagi nella nostra regione, 629 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, concentrati principalmente in provincia di Verona, con 195 contagi, Treviso, con 115, Padova, con 94, Venezia, con 88 e Vicenza con 82. Numeri decisamente più bassi a Rovigo, dove ci sono stati 32 nuovi contagi, e Belluno, con 8. Sale così a 436.583 il numero dei positivi da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono invece 12.116. Sale il conto dei morti per Covid, con una vittima nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi da inizio epidemia è di 11.642 persone. Sono 149 i ricoverati in area non critica negli ospedali veneti, e 17 quelli nelle terapie intensive.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA PDF