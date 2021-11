Covid in Veneto, il bollettino di oggi , lunedì 22 novembre 2021. Come ogni lunedì - nel fine settimana di solito diminuisce il numero dei tamponi eseguiti - i dati del report regionale segnano una decrescita dei contagi: si registrano infatti 870 nuovi contagi da Coronavirus nelle nostre province. Sono tre le vittime del virus nelle ultime 24 ore.

Contagi nelle province del Veneto

Il numero maggiore di casi si è avuto a Venezia, con 200 nuovi positvi, seconda invece Padova con 187 casi, seguita da Vicenza con 171 e Treviso con 138. A Verona invece sono stati 72 i nuovi contagi, 46 a Rovigo e 42 a Belluno.

Ricoveri negli ospedali veneti

Sono 389 (+14) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 71 (+2) quelli in terapia intensiva negli ospedali veneti.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF