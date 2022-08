Covid Veneto, il bollettino di oggi, 9 agosto 2022. 5.429 nuovi contagi e 16 vittime in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 9 agosto 2022. Sono 5.429 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, la consueta risalita della curva rispetto al fine settimana, che porta il totale dei contagi a 2.137.906. Ancora alto il numero di vittime, che sono 16, con il totale a 15.180. Scende sotto i 70mila il numero di attuali positivi, che sono 68.937, 3.860 in meno rispetto a ieri. Forte calo anche nei reparti non critici, con 1.047 pazienti (-22) e leggera salita (+2) nelle terapie intensiva, con 46 ricoveri. La campagna vaccinale fa segnare 2.369 somministrazioni nella giornata di ieri, prevalentemente (2.094) quarte dosi.