Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 5 ottobre 2021. Sono 363 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore nelle province venete, pre prima Padova, con 89 casi, seguita da Treviso e Verona con 76 ciascuna, Vicenza con 53, Venzia con 46, Rovigo con 11 e Belluno con 5. Gli attualmente positivi sono 10.136, il numero totale dei positivi da inizio pandemia è di 470.839 persone. Due le vittime registrate dal report della Regione.



L'incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Si contano due decessi, con il totale a 11.780. Gli attuali positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.

