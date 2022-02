Covid Veneto, contagi in discesa a 10.484 (Venezia oltre quota 2.000) ma ancora 46 morti Bollettino

Covid Veneto, rallenta ancora la curva dei nuovi positivi in Veneto: ieri erano 10.484 (rispetto agli 11.902 di giovedì e i 16.518 di una settimana fa) con 192.175 le persone in isolamento. Mentre resta alto il numero dei morti: 46. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi 4 febbraio 2022. Un anno fa, il 4 febbraio 2021, i nuovi positivi erano 702 e i morti 44.

APPROFONDIMENTI 3 FEBBRAIO 2022 Covid in Veneto: 11.902 nuovi casi e 24 morti. Dimezzati i contagi... 3 FEBBRAIO Covid in Friuli Venezia Giulia, il bollettino di oggi, giovedì... 2 FEBBRAIO 2022 Covid in Veneto: 14.190 casi e 30 morti. La curva scende: meno... LA SITUAZIONE Covid, raddoppiano i bambini ricoverati in Pediatria all'Azienda... LE MISURE Draghi: l'Italia verso la riapertura. Green pass senza limiti

Le persone attualmente positive sono nell'insieme 1.921.175, i decessi dall'inizio nell'epidemia (febbraio 2020) salgono a 13.310. Anche i guariti crescono e si avvicinano a a quota 1 milione: ieri erano 998.243

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Venezia (2013), seguita da Verona (1949), Vicenza (1872), Padova (1848), Treviso (1837), Rovigo (398), Belluno (389).

La situazione negli ospedali: si allegerisce la pressione, 1760 (-46) i ricoverati nelle aree non critiche, 158 (-4) in terapia intensiva.

Vaccinazioni, il punto

Sale ad un totale di 10.492.955 il numero delle dosi di vaccino inoculate in Veneto dall'inizio della pandemia Covid. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione oggi 4 febbraio. Ieri sono state distribuite 20.738 dosi: 1.262 sono prime dosi (totale a 3.190.069), 3.523 cicli completi (4.407.453) e 15.953 i booster (2.895.433). I sanitari hanno utilizzato il 92% delle dosi disponibili. In percentuale, l'82% della popolazione veneta ha avuto almeno la prima dose, l'80% il ciclo completo e il 58,6% anche la dose booster.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 4 febbraio--->LEGGI E SCARICA