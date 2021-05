Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 30 maggio 2021

Covid, il bollettino di oggi in Veneto. Sono 150 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, che portano a 423.267 i casi dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala un decesso, con il totale a 11.559 vittime. I ricoveri in ospedale scendono sotto i 700 , con 608 pazienti (-6) in totale. In flessione di una unita la terapia intensiva che passa da 77 ricoverati a 76.

Sono state 31.657 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.770.877pari al 96% delle forniture giunte in regione. La popolazione che ha ricevuto almeno una dose è di 1.831.374 persone, il 37,5% dei residenti; hanno concluso il ciclo di vaccinazione 911.995 persone, pari al 18,7%. Per fasce d'età, ad aver ricevuto almeno una dose pere gli over 80 è stato il 98,%; per i 70-79 l'86%; per i 60-69 il 77,3%; per i 50-59 il 44,2%; per i 40-49 il 16,2%. I disabili con almeno una dose sono il 74,9%, i vulnerabili il 73%.

