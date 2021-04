Covid Veneto, bollettino di oggi, martedì 27 aprile 2021

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 27 aprile 2021. Dati in aumento quelli del Coronavirus nei nostri territori, si registrano 848 nuovi contagi e 36 decessi nelle ultime 24 ore per un totale da inizio pandemia di 11.281 unità. Il bollettino della Regione aggiorna a 409.213 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia.



Covid in Veneto oggi

Sale lievemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono 1.546 (+6) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.328 (+3) nei normali reparti medici, mentre 218 (+3) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 22.844.

Vaccini in Veneto

Un terzo dei veneti ha già avuto almeno un'inoculazione, ci piace ricordare che stiamo galoppando con la macchina vaccinale; ieri abbiamo fatto 22.308 vaccini, e i target dei prossimi giorni sono elevati perché stanno arrivando le consegne». Lo ha riferito ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. «Ieri - ha proseguito - abbiamo già avuto 80 mila prenotazioni. La nostra idea è di avere un sovraccarico di prenotazioni fino al 19 maggio, oltre a quella data abbiamo difficoltà a programmare perché non abbiamo certezze sugli arrivi dei vaccini. Giovedì abbiamo un target di 40 mila vaccinazioni, in teoria in 10 giorni potremmo fare tutta la coorte dei sessantenni», ha concluso.

