Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 14 agosto 2021

Bollettino Covid Veneto oggi, sabato 14 agosto 2021. Sono 600 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si segnala alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Covid in Veneto: i dati di oggi

Il numero maggiore di contagi si registra stavolta in provincia di Venezia, con 145 nuovi casi, segue Verona con 125, 96 casi a Padova e Treviso, 70 a Vicenza, 36 a Rovigo e 20 a Belluno.

Il totale degli infetti, da quando è iniziata l'epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto a ieri: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive.

Vaccini: quanti ne sono stati fatti

Si avvicinano a quota 6 milioni ormai le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Veneto dall'inizio della campagna di immunizzazione. Ieri sono state effettuate 24.354 inoculazioni, rende noto il report della Regione, per un totale finora di 5.935.552 dosi di siero somministrate dallo scorso gennaio. Sono 2.803.519 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, il 57,8% della popolazione residente. Tra i giovani, nella classe d'età 12-19, il 44,3% ha ricevuto almeno una dose.

