Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 15 agosto 2021

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , 15 agosto 2021. Sono 509 i nuovi contagi da Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 ore. La maggioranza dei nuovi positivi si registrano a Verona, con 116 persone contagiate, segue Padova con 97, Vicenza con 96, Venezia con 75, Treviso con 72, Rovigo con 36, davvero bassissimo il numero dei contagi a Belluno, con 4 casi.

APPROFONDIMENTI 14 AGOSTO Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 14 agosto 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 99 contagi e terapie intensive in calo. Nessun... IL PUNTO Zaia in diretta oggi: «Vaccini, accesso diretto per i... 13 AGOSTO Covid Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 13 agosto 2021

Sale così a 445.801 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 13.330 gli attualmente positivi in isolamento domiciliare. Due le vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti a 11.654. La situazione negli ospedali: sono 144 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre 30 si trovano nelle terapie intensive venete.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF