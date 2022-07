Covid in Veneto: 8.110 nuovi contagi e 5 morti in 24 ore. Padova, Venezia e Treviso le più colpite Il bollettino

Covid in Veneto, continua la crescita dei contagi anche nel bollettino di oggi 2 luglio 2022. Sono 8.110 i nuovi casi e 5 i morti nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.875.446, quello dei decessi a 14.813. Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 77.813 (+2.717). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 664 (-14), quelli in terapia intensiva restano 31.

Le province

Sul territorio veneto le province che hanno il maggior numero di contagi sono Padova +1.750, seguita da Venezia +1.584 e Treviso + 1.373.

