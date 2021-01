Veneto arancione per un'altra settimana, malgrado l'indice di contagio Rt sotto 1

Covid, aggiornamento in Veneto. Nonostante l'Rt, cioè l'indice di contagio, sia sceso sotto l'1 su tutto il territorio regionale secondo le prime indiscrezioni che giungono da Roma il Veneto rimane in fascia arancione per almeno un'altra settimana e non gialla come si auspicava sulla basa della riduzione dei contagi.

APPROFONDIMENTI 22 GENNAIO Coronavirus in Veneto: 1.100 nuovi casi e 85 morti in 24 ore. I... IL PUNTO Zaia nel giorno del cambio di colore delle Regioni. Veneto in bilico...

Il Presidente del Veneto Luca Zaia aveva rilevato oggi in conferenza stampa che i dati lasciavano ipotizzare anche un possibile ritorno in zona gialla, pur esprimendo fiducia sul giudizio dei tecnici. L'incidenza oggi, ha infatti ricordato il èpresidente del Veneto, è 178 positivi ogni 100mila abitanti a settimana. Quindi la decrescita di contagi ed ospedalizzazioni è evidente, ma l'allerta resta.

+++ notizia in aggiornamento +++

Ultimo aggiornamento: 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA