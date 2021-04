Arrivati i nuovi vaccini in Veneto, ma solo Astrazeneca. Bloccate oltre 14mila dosi di Johnson&Johnson

Sono stati consegnati questa mattina 15 aprile all’Ospedale di Mestre dagli operatori di SDA, corriere di Poste Italiane, le 13.100 dosi di vaccino AstraZeneca. La consegna è avvenuta anche questa volta in collaborazione con l’Esercito italiano. Purtroppo c'è una brutta notizia: erano attesi anche i primi vaccini Johnson e Johnson, ma sono stati fermati.

Il bilancio

Sono 17.130.760 le dosi di vaccino consegnate alle regioni, secondo il dato del sito ufficiale del Governo. In totale, a questa mattina, sono quasi 14 milioni le somministrazioni totali effettuate (13.927.650) delle quali poco meno di 10 milioni (9.788.805) di prime dosi (16,41% della popolazione) e 4.138.845 persone vaccinate anche con il richiamo (6,94%) In particolare 11.814.660 sono le dosi di Pfizer/BioNTech distribuite alle regioni, 1.320.400 Moderna, 3.995.700 AstraZeneca, mentre di J&J il contatore riporta zero, in quanto ancora ferme a Pratica di Mare. Al momento la percentuale di vaccini somministrati è pari all'81,7% delle 17.130.760 di dosi consegnate alle regioni. Con l'87,9% il Veneto è quella che ne ha somministrate di più, mentre la Calabria è in coda alla regioni con il 71,4%. E ieri l'Italia è tornata a sfiorare quota 300 mila somministrazioni in 24 ore.