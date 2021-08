Infermieri non vaccinati, l'Ulss valuta altre 30 sospensioni dal servizio

VENEZIA - La commissione dell'Ulss 3 Serenissima sta valutando in queste ore la sospensione di altri 30 sanitari. Si tratta per la maggior parte di infermieri che non hanno fornito delle motivazioni ritenute valide per rifiutare la vaccinazione obbligatoria. «Stiamo andando avanti nel percorso dettato dalla magistratura, - ha riferito oggi il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato - siamo uno Stato civile e dobbiamo rispettare il decreto legge di aprile. Detto questo, ognuno fa ciò che ritiene più opportuno».

APPROFONDIMENTI LE RESTRIZIONI Mense, pass obbligatorio in Regione Veneto. Nelle aziende incertezza... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, aumentano i ricoveri. «Ragioniamo... 18 AGOSTO Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 18 agosto...

Il dg ha spiegato che ci sarebbero stati anche i primi passi indietro tra il personale lasciato a casa nelle scorse settimane, ora propenso ad aderire alla vaccinazione, «forse per necessità di tornare a lavoro. Per il resto, - ha aggiunto - posso dire con soddisfazione che tutti i 60 pediatri dell'Azienda hanno ritenuto necessario immunizzarsi».