Covid, arrivano i vaccini agli over 80 di Burano, Mazzorbo, Torcello e Pellestrina

Emergenza Covid: tra sabato e domenica arrivano i vaccini per tutti gli over 80 di Burano, Mazzorbo, Torcello e Pellestrina. Portare il vaccino direttamente agli anziani residenti in territori particolari della laguna per i quali sarebbero difficoltosi gli spostamenti. Con questo obiettivo sabato 27 e domenica 28 marzo saranno somministrate oltre 400 dosi ad atrettanti ultraottantenni residenti tra Burano, Mazzorbo, Torcello e Pellestrina, nell'ambito di una attività vaccinale portata avanti in via sperimentale dall'Ulss 3 Serenissima, in collaborazione con il Comune di Venezia, le Municipalità di Venezia Murano Burano e del Lido e Pellestrina, con il supporto della Protezione civile. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato con l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa 'Marta'.

A Burano l'attività vaccinale si svolgerà sabato dalle 10 nella palestra della Scuola Galuppi, ristrutturata per l'occasione dal Comune; a Pellestrina, domenica, sempre con inizio alle 10 le operazioni avverranno nel Palazzetto dello Sport di Portosecco. "In due aree territoriali particolari, come lo sono l'isola di Pellestrina e quella di Burano-Mazzorbo e Torcello – spiega Edgardo Contato – l'Ulss 3 Serenissima porta direttamente la vaccinazione agli anziani. Nel corso di due 'giornate vaccinali', le squadre speciali del nostro Sisp somministreranno il vaccino a tutti i cittadini al di sopra degli 80 anni".

"Le persone che hanno diritto alla vaccinazione – spiega il responsabile del SISP dell'Ulss 3, Vittorio Selle – vengono convocate attraverso il porta a porta e ricevono tutte una chiamata che le scagliona per orario: invitiamo tutti a rispettare le indicazioni che ricevono a casa, in modo che non si verifichino né rallentamenti né assembramenti. Sono circa duecento, sia a Pellestrina che a Burano-Mazzorbo, le persone che vengono convocate, tenendo conto che in alcune fasce d'età anche in queste due località i nostri anziani sono già stati tutti vaccinati, al Civile a Venezia o al Padiglione Rossi del Lido".

“Un ringraziamento per il grande lavoro svolto e che svolgeranno in questi giorni va al personale dell'Ulss 3 Serenissima, alla Protezione Civile, alla Regione Veneto – commenta l'assessore Simone Venturini - e un plauso va anche a tutti i volontari che stanno mettendo a disposizione il loro tempo per portare a termine questo che è solo un altro passo in avanti verso quell’obiettivo finale che tutti ci auguriamo di raggiungere al più presto, ovvero la vaccinazione dell'intera popolazione del Comune di Venezia”. “Un grande sforzo organizzativo per la specificità di Venezia – aggiunge il consigliere Alessandro Scarpa "Marta” – e un traguardo importante in quanto a Burano e Pellestrina vivono molte persone anziane, che così vengono facilitate. Mi sento di ringraziare molto il personale della Protezione Civile che sta consegnando casa per casa gli avvisi, con grande pazienza e disponibilità. Il loro apporto in queste ore è fondamentale per non lasciare indietro nessuno dei nostri anziani”.