Poste Italiane, consegnate 110.400 dosi del siero Moderna a Mestre

VENEZIA - In Veneto, dall'inizio dell'anno, Poste Italiane ha consegnato 2.497.380 dosi di vaccini anti Covid e 7.900.000 kit sanitari per i Covid Point. Oggi - informa Poste Italiane - sono arrivati all'ospedale dell'Angelo di Mestre i furgoni del corriere Sda per consegnare altre 110.400 dosi di vaccini Moderna, in collaborazione con l'Esercito italiano. Nella mattinata, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro viaggio, raggiungendo la destinazione finale del nosocomio mestrino.