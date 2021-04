Centinaia di anziani in coda per il vaccino nonostante la prenotazione

PORTOGRUARO - In centinaia al Centro vaccini di Portogruaro. Doveva essere il primo giorno in cui tutto sarebbe filato liscio, nonostante le persone che stamattina si sono presentate al centro dell'East Gate di Portogruaro si siano prenotate con il precedente sistema, eppure da questa mattina sono in centinaia in fila per farsi vaccinare. L'Ulss 4 ieri aveva ammesso che c'erano stati dei problemi, ma evidentemente qualcosa anche oggi non ha funzionato nonostante l'impegno dei sanitari.

Da questa mattina il centro è stato preso d'assalto, con centinaia di persone soprattutto over 70 che sono arrivate con la loro prenotazione. In alcuni casi sono affette anche da varie patologie e per questo hanno dovuto chiedere delle sedie per potersi riprendere. Lo stesso direttore generale Filippi ha chiesto ai medici di medicina generale di poter far parte della squadra e inoculare il vaccino a domicilio.