I quattro rettori veneti: «All'università in presenza, cari studenti vaccinatevi»

VENEZIA - Avrebbero potuto diffondere comunicati distinti, magari con lo stesso messaggio, ma comunque autonomi, uno per ciascuno dei quattro atenei veneti. Invece no: i quattro rettori veneti - Alberto Berlenga dell'Iuav di Venezia, Tiziana Lippiello di Ca' Foscari, Pier Francesco Nocini di Verona, Rosario Rizzuto di Padova - hanno voluto una nota congiunta. Per dire sostanzialmente una cosa: studenti, vaccinatevi.

Tra le novità del decreto Covid appena varato dal governo Draghi c'è infatti l'obbligo, a partire dal 1° settembre, di esibire la certificazione verde per accedere alle università. Per ottenere il Green pass le alternative sono tre: vaccinazione contro il Covid, guarigione dal virus, tampone negativo effettuato entro 48 ore. Tra tutte queste possibilità, i rettori propendono per la prima: vaccinarsi. «L'introduzione del Green pass per il personale universitario e per studentesse e studenti delle Università, annunciata dal presidente del Consiglio dei ministri, costituisce un forte invito a vaccinarsi e tornare così a frequentare l'università in presenza e in sicurezza», scrivono Ferlenga, Lippiello, Nocini, Rizzutto. Che aggiungono: «Da parte nostra, aderiamo convintamente a questo invito, facendolo nostro: il ritorno all'università in presenza, come luogo di scambio e confronto fra studentesse, studenti e docenti, è un valore insostituibile e rappresenta l'essenza stessa dell'università».

IN AULA

Ma la notizia è che il prossimo anno accademico le lezioni saranno in presenza. E senza limitazioni: capienza delle aule al 100 per cento. «Come atenei veneti - scrivono i quattro rettori - siamo pronti a riaprire le nostre aule e i nostri spazi a piena capienza, restituendo la pienezza della vita universitaria ed il contatto continuo e ampio tra docenti e studenti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza». Per chi fosse impossibilitato a frequentare le lezioni, gli atenei hanno predisposto comunque «una serie di misure e di servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria».

IL PERSONALE

L'obbligo del Green pass non ha colto di sorpresa le Università venete. «In questo anno e mezzo - rimarcano i rettori - i nostri quattro atenei hanno dimostrato di saper affrontare e contenere la diffusione della pandemia con un'alta percentuale di personale vaccinato, docente e tecnico-amministrativo, con pochi e isolati casi di contagio e nessun focolaio». Basti pensare che solo a Padova la campagna vaccinale iniziata a febbraio e con richiamo completato a giugno ha visto un tasso di adesione altissimo: 92,67% fra i professori ordinari, 87,78% fra quelli associati. «Un dato che diventa ancor più elevato - ha fatto presente il rettore - se pensiamo che non tutti questi professori risiedono a Padova e che magari più di qualcuno fra quei pochi che non hanno aderito si è vaccinato nella regione di appartenenza».

E proprio Rizzuto, dieci giorni fa, prima che il Green pass diventasse obbligatorio, aveva scritto un appello agli studenti: «Dobbiamo programmare il ritorno alla normalità, ma per questo dobbiamo proteggerci tutti con il vaccino. Vi rivolgo quindi un accorato appello a vaccinarvi, per voi stessi, per le persone a voi care, che possono comprendere soggetti che per età o condizioni di salute sono a rischio di malattia grave, e per l'intera comunità, alla quale la pandemia ha provocato danni economici e sociali».

Ora l'appello è corale: «Siamo pronti per questa ripartenza - hanno scritto i rettori dei quattro atenei veneti - e aspettiamo con entusiasmo di poter accogliere studentesse e studenti a settembre».