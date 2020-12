Il Covid stronca in pochi giorni il "gigante" Guido Friselle, aveva 64 anni

LIDO - Il Covid ha stroncato anche lui, un omone con un fisico possente, sempre attivo, dalla palestra alla bicicletta. Il Lido piange la morte di Guido Friselle di 64 anni, imprenditore e studioso, amante della cultura e appassionato delle moderne tecnologie. Friselle è morto l'altra sera, verso le 19, all'ospedale di Dolo, centro Covid, dove era stato intubato e in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva.

Nell'isola profondo cordoglio e molti i ricordi che fanno capire quanto Guido fosse stimato e benvoluto da tutti. Da qualche giorno nell'isola erano purtroppo rimbalzate notizie drammatiche sulle sue condizioni cliniche che lasciavano poche speranze. Friselle, che abitava in via Gallipoli, ha lottato finché ha potuto. Venerdì 18, quella che sembrava una banale influenza si è improvvisamente aggravata, rendendo necessario, il giorno seguente, il ricovero in ospedale. Dopo i primi accertamenti e l'esecuzione del tampone, l'imprenditore è risultato positivo; al termine della prima visita al monoblocco dell'ex ospedale al mare era stato trasferito prima al Civile in centro storico e poi a Dolo.

Per anni Friselle è stato titolare di una rivendita di piastrelle e sanitari in via Sandro Gallo, cultore delle nuove tecnologie e del fotovoltaico per le abitazioni, ma anche un attento studioso dei cambiamenti climatici. Dopo la chiusura della rivendita aveva realizzato un suo sogno che, con generosità, aveva messo a disposizione di tutti: una palestra in via Tiro a San Nicolò, negli spazi in cui prima c'era il deposito del materiale. Guido aveva un carattere in apparenza schivo, che però celava un cuore d'oro sempre pronto a dare una mano a chi aveva bisogno. Era una persona e un padre esemplare - lo ricorda il figlio Ivan - dedita alla famiglia e ad aiutare nel territorio.

Commossa anche l'amica Lea Leonarda Bovo: «Era un po' un genio incompreso e dietro un carattere in apparenza un po' burbero si nascondeva un cuore d'oro».

Guido Friselle lascia la moglie Patrizia e 4 figli Ivan, Arianna, Linda e Alessio, oltre al nipotino Alan. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.

