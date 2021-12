Covid tra le ragazze, slitta la finale di Miss Italia al Casinò di Venezia

VENEZIA - Slitta la proclamazione di Miss Italia prevista domenica prossima al Casinò di Venezia. Tra le ragazze finaliste, infatti, si è registrato almeno un caso di positività al Covid. E questo avrebbe indotto gli organizzatori a rinviare l'elezione che quest'anno, proprio per motivi legati alla pandemia, avrebbe dovuto tenersi in streaming, con la serata finale a Ca' Vandramin Calergi, sede della Casada gioco veneziana.

Il concorso di bellezza, che celebra i suoi 82 anni inserendosi nel fitto calendario d’iniziative dedicate ai 1600 anni di Venezia, propone una modalità nuova, più moderna e al passo con i tempi, in linea con quanto fatto in questi anni. A Venezia era prevista proprio in questi giorni otto episodi di una miniserie da trasmettere sulla piattaforma “Helbiz Live” fino al 19 dicembre (giornata della proclamazione finale, in streaming). Una serie in cui le ragazze si raccontano, affrontando anche quegli aspetti che rendono Venezia unica, a partire dal tema dell’ecosostenibilità e della cultura. Sono venti Miss finaliste che partecipano al concorso più tradizionale, le altre sono guidate nel loro percorso anche da quattro influencer per accompagnarle attraverso l’uso migliore dei social.

