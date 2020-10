VENEZIA - Dall’inizio della scuola, lunedì 14 settembre, ormai un mese fa, ci sono stati 88 alunni positivi al virus. Ora sono 82. Diciotto i docenti positivi in totale, 15 quelli attualmente contagiati. Tra tutta la miriade di studenti che, dalle elementari all’ultimo anno delle superiori, ogni giorni riempiono di nuovo i banchi dopo la didattica a distanza con cui si è chiuso lo scorso anno.

Sono alcuni dei numeri della scuola del Veneziano al tempo del coronavirus. Una scuola nella quale sono aumentati i controlli che hanno visto anche gli operatori sanitari dell’Azienda ospedaliera entrare nelle classi e - in accordo con gli stessi istituti - eseguire i test sugli alunni.

Dati alla mano, nel territorio dell’Ulss 3 Serenissima ci sono attualmente 36 scuole di ogni ordine e grado interessate dall’emergenza Covid (80 se si conta a partire dal 14 settembre) ma solo in 8 (10, il dato complessivo) si è sviluppato un focolaio «che in ambito scolastico - ha spiegato il direttore generale dell’Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - vuol dire trovare un secondo positivo al coronavirus nella stessa classe». Gli 82 alunni positivi attualmente hanno generato 276 quarantene ora in corso tra i propri colleghi di banco, mentre in totale, da quando la scuola è ripartita, le quarantene tra i ragazzi in età scolastica sono state 317. Capitolo docenti: sono 12 i quarantenati (mentre il conto sale a 18 se si fa risalire il conteggio al 14 settembre).

Messi insieme, nella scuola dell’Ulss 3, tra studenti e docenti, ci sono attualmente 97 positivi (106 il totale) e 288 quarantenati, 332 in tutto.

I tamponi eseguiti sugli alunni sono stati 1.393 e sui docenti 284, almeno fino a domenica sera. Quarantaquattro i casi chiusi, quelli cioè nei quali la criticità da coronavirus è stata risolta.

Nei giorni scorsi, intanto, gli operatori dell’Ulss 3 Serenissima hanno effettuato i test anti Covid in alcuni istituti scolastici del Veneziano, sia in terraferma che nella città storica.

Una novità in quell’azione di screening che è consueta a fronte di un caso di positività registrato all’interno di una classe. «Là dove le condizioni logistiche lo permettono, quindi, e d’intesa con la dirigenza della scuola, le postazioni per l’esecuzione dei tamponi di controllo sui compagni di classe del caso positivo si trasferiscono negli ambienti della scuola, debitamente attrezzati», ha fatto sapere la stessa Ulss Serenissima.

La modalità è la stessa suggerita dalla Regione Veneto. Prima deve esserci il via libera da parte dei genitori dei ragazzo e poi sugli studenti e sugli insegnanti, a partire dagli elenchi forniti dalla scuola, vengono eseguiti tamponi ad esito rapido, che richiedono pochi minuti per l’effettuazione e che consentono di consegnare ad ogni studente la risposta non oltre i venti minuti d’attesa. «La collaborazione con la dirigenza scolastica consente di effettuare questa azione di screening con il minor disagio possibile per gli studenti e i genitori», ha spiegato Dal Ben. Una volta ottenuto l’esito, e come sempre fatto anche con altre modalità, l’Ulss 3 fornisce alla scuola le indicazioni quanto alla possibilità che la classe prosegua l’attività scolastica, o in alternativa indica la necessità di una quarantena per tutti quegli studenti e quei docenti che sono stati trovati positivi al virus o sono entrati in contatto con chi è positivo.

