MESTRE Prima il fallimento della compagnia aerea, poi la pandemia. La loro vacanza in Egitto, praticamente, si era trasformata in un incubo. Ci ha pensato l'ufficio legale dell'Adico a rimettere a posto le cose e così una giovane coppia mestrina ha potuto finalmente dimenticare la disavventura vissuta a marzo. Questa la vicenda.

Vacanza da incubo

La coppia aveva prenotato la vacanza in Egitto per il periodo 24 febbraio-5 marzo. Il primo intoppo, il meno grave, si è concretizzato qualche giorno prima della partenza quando l'agenzia ha comunicato loro che non avrebbero più volato con AirItaly (perché in fase di fallimento) e che dunque il programma subiva un cambiamento. Poco male, sarebbe bastato cambiare compagnia e il viaggio si sarebbe potuto fare comunque. E alla fine è quello che è successo: la partenza infatti c'è stata ugualmente e i due si sono ritrovati nelle splendide spiagge di Sharm.



A pochi giorni dal rientro, però, i due fidanzati hanno cominciato a ricevere notizie allarmanti dall'Italia e dalla stessa Farnesina, circa la diffusione del coronavirus. Dalle agenzie on line, però, nessuna risposta alle loro richieste di assistenza. Dall'Egitto sono arrivati a Istanbul con la Turkish airlines (in sostituzione di AirItaly) ma qui sono rimasti bloccati dato che la compagnia non faceva più scalo in Italia a causa della pandemia.



Così sono stati costretti ad acquistare un nuovo biglietto, con destinazione Dusseldorf e lì hanno alloggiato una notte per poi rientrare a Milano il giorno seguente. Grazie all'intervento dell'associazione dei consumatori, il sito on line lastminute (che ha fatto da tramite per un prodotto venduto da booking.com), ai due è stato riconosciuto un rimborso di oltre 900 euro fra costo dei biglietti e altre spese.



«Tutto bene quel che finisce bene commenta soddisfatto Carlo Garofolini, presidente dell'associazione La situazione era particolarmente difficile perchè ci siamo rapportati con siti on line, con cui non è così semplice instaurare un dialogo. Per fortuna, grazie alla perseveranza del nostro ufficio legale, abbiamo risolto una situazione molto intricata visto che i nostri due soci sono incappati in due vicende davvero imprevedibili».

Ultimo aggiornamento: 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA