Il sindaco Brugnaro: «Pronti a riaprire tutti i musei da sabato 24 aprile»

VENEZIA - «Noi siamo pronti ad aprire tutti i musei della città sabato e domenica 24 e 25 aprile» dice il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro a Radio 24. «Riapriremo in modo scaglionato le attività anche i ristoranti, ma iniziamo con i musei con le dovute precauzioni, ora siamo in arancione ma con i dati che vedo si può passare in giallo». Sui ristoranti: « Bisogna aprire le attività, non tutto ovviamente, però i ristoranti all'aperto sui plateatici, quelli si. Dove siamo pronti per poter aprire, apriremo Venezia. E sarebbe un segnale 24 e 25 Aprile. Vedremo se saremo accontentati. Eventualmente rinviamo di un'altra settimana, il primo e 2 maggio».

Date certe per la riapertura èuno dei temi emersi alla riunione tra Brugnaro, il suo omologo di Firenze Dario Nardella e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Si è parlato anche dell'accordo per lavorare sui punti del decalogo delle città d'arte, presentato proprio da Nardella e Brugnaro. Inoltre è emersa la possibilità di usare i certificati di vaccini e i tamponi come criteri anche per viaggiare dentro l'Italia e per accedere ad alberghi, ristoranti e locali pubblici. Si è parlato poi del problema dell'imposta di soggiorno e delle «risorse non sufficienti per i due Comuni di Firenze e Venezia». Infine, un focus sugli affitti brevi, fronte sul quale ci sarebbe la volontà del ministro Garavaglia di fissare in una norma gli strumenti per i sindaci per regolare il fenomeno.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Il super campeggio 5 stelle di Cavallino riapre e fa già il...

Il litorale

Novità anche per Jesolo a Bibione dove le ruspe sono all’opera per avere le spiagge pronte il 15 maggio. Gli operatori delle due località concordano sulla date di inizio stagione. Il presidente della Federconsorzi di Jesolo, Renato Martin, conferma le tappe del ripascimento degli arenili.

Il tweet del sindaco